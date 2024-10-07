Çorum'un Dodurga ilçesinde  turistik faaliyetlerin artırılması amacı ile yamaç paraşütü eğitimlerine başlandı.
Eğitim amaçlı yapılan uçuş denemeleri ile rüzgarın ve bölgenin uçuşlara uygun olup olmadığının tespiti yapıldı. 
Dodurga Belediyesince ilçenin tanıtımı, turistik faaliyetlerinin artırılması, ilçe ekonomisinin canlandırılması amacı ile yamaç paraşütü sporcularının ve tutkunlarının ilçeye çekilmesi hedefleniyor.

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Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçe ve bölgenin tanıtımı ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Kapadokya Üniversitesi Havacılık Programları Öğretim Görevlisi Tugay Kekec'i ve sporcuları ilçemize davet ederek eğitim uçuşları düzenledik. Bu uçuşlar neticesinde yamaç paraşütüne uygun bölgeleri tespit ederek, bölgeyi bu spora ve meraklılarına açmayı planlıyoruz. 
Bu sayede hem ilçemizin tanıtımını hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah sonuçların olumlu olması durumunda bölgeye tesis yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK