Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çalgan, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'i ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dodurga’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çalgan, ilçeyi tanımak, ihtiyaçları yerinde görmek adına ziyarette bulunduğunu söyledi.

Ardından Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret eden Çalgan'a, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve il Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da bulundu.

Editör: AA AJANS