Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz altyapısı için kazı çalışmalarının Fatih Caddesi'nde sürdüğünü belirtti.

Daha önce yapılan 20 kilometrelik hatta ek olarak bu yıl 1 kilometre daha boru hattı döşeyeceklerini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti: “Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp kışın soğuğunda yürekleri ısıtmış olacağız. Çalışmaların 1 ay sürmesi planlanıyor. Bu yılki çalışma da bittiğinde Dodurga'da 21 kilometrelik hat abonelerin kullanımına sunulmuş olacak. Doğalgaz olmayan mahallelerimizin de bir an evvel doğal gaza kavuşmaları için çalışmalar devam edecek”



Editör: AA AJANS