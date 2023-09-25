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Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın sulama projesinin çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

DSİ tarafından ilçenin Karahan, Soğla ve Çatar bölgesindeki arazilerin sulu tarıma geçmesi için beton kanal çalışmasının başladığını anlatan Başkan Aydın: “Ayrıca, ilçemizin yaklaşık 4 bin 700 Dekar çeltik ekilen tarlaların sulamasını yapan büyük kanal (toprak kanal) ve ara kanalların (toplamda 35 kilometre) beton kanal çalışması da önümüzdeki günlerde bentten başlayarak yapılacaktır.

İlçemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız projenin yapımına katkı sağlayan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, önceki dönem Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, DSİ Bölge ve Çorum Şubesi yönetici ve çalışanlarına ilçemiz halkı adına teşekkür ederim” şeklinde görüşlerini dile getirdi.