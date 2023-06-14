Çorum’da son günlerde meydana gelen mantar zehirlenmelerine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Doğan, bahar aylarında görülen yağmurların mantar gelişimi için uygun doğal ortamı sağladığını ifade ederek doğada yetişen mantarların şuursuzca toplanmasının ve tüketilmesinin ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.

Mantar kaynaklı zehirlenmelerin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde, bahçelerde ve açık alanlarda şuursuz toplanan mantarların tüketilmesi sonucu meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Mantar tüketimi ile birlikte ortaya çıkan sağlık problemleri şehrimizde ve ülkemizde sık olarak görülmekte ve ölümle sonuçlanabilen önemli bir sağlık sorunudur” dedi.



'Mantarlar ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir'

Doç. Dr. Doğan, çoğu durumda tüketilen mantar türlerinin bilinmediğini belirterek mantar zehirlenmelerinde ekseriyeetle hafif gastrointestinal bulgular görüldüğünü ifade etti.

Akut zehirlenmeye neden olan mantarların ise yendikten 6 saat sonra yaşamı tehdit ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, “Tüketildikten altı saat sonra belirtilere neden olan mantarlar ise ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Çeşitli mantar türlerinin yenildikten hemen sonra akut gastroenterite neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir. Şiddetli zehirlenmelerde, karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile birlikte baş dönmesi, ataksi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir.” şeklinde konuştu.

'Halk arasındaki yaygın söylentilere asla itibar edilmemeli'

Halk arasındaki yaygın söylentilere asla itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Doğan, “Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülmüşse yenebilir. Uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar. Yıllardır aynı mantarı topluyoruz gibi yaklaşımlar doğru değildir. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları bu kişilerde oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

'Mantarları kaynatmak veya pişirmek zehirlenmeyi önlemez'

Halk arasındaki bir diğer inanışın ise mantarların pişirilmesiyle zehrinin geçtiğine yönelik kanı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, “Çoğu mantar türü ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle mantarları kaynatmak veya pişirmek zehirlenmeyi önlemez. Mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali gibi durumlar olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.