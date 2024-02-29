Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Menderes Suiçmez’in yürütücülüğünü yaptığı "Streptozotosin (STZ) ile İndüklenmiş Tip I Diyabet Modelinde Trans-Akonitik Asitin Karaciğer Üzerine Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında çeşitli bitkiler ve tohumlarından elde edilen bir yağ asidi olan Trans- Akonitik Asit (TAA) ile yapılacak uygulamanın tedavi edici özelliğinin saptanması ve doku hasarını durdurmasına yönelik etkileri araştırılacak.

Projede oluşturulacak diyabet modeli içinde daha önce anti diyabetik çalışması bulunmayan ve tedavi edebileceği düşünülen Trans-Akonitik Asit (TAA) uygulaması yapılacak.

Prof. Dr. Menderes Suiçmez, yaptığı açıklamada, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın olarak görülen bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu belirtti.

Suiçmez, diyabetin, vücutta üretilen insülinin hedef hücrede bağlantı kuramaması durumunda ortaya çıktığını ifade ederek diyabet ile birlikte hücre yapılarında bozulmaların ve proteinlerin yapısal değişikliğe uğradığını vurguladı.

Diyabet hastalığının tedavisinde anti diyabetik ilaçlar ve antioksidan savunma sistemlerinin önemli olduğunu söyleyen Suiçmez, şöyle devam etti:

“Projemizde yeni bir yöntem geliştirerek daha önce anti diyabetik çalışması bulunmayan ve tedavi edebileceği düşünülen Trans-Akonitik Asit (TAA) uygulaması yapacağız. Bu yöntemin, iyileştirici etki gösterip doku hasarını onarmasını bekliyoruz. Projemizin olumlu sonuçlanması halinde diyabet hastalarının sıklıkla karşılaşabileceği doku hasarının tanı ve tedavisine yönelik önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Amacımız, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla topluma hizmet noktasında insanlara fayda sağlayabilmek.”

Editör: SELDA FINDIK