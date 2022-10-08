AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Diş Hastanesi binası için ihale sürecinin tamamlandığını ve müteahhit firmanın inşaata başladığını açıklayarak, Çorum’a verdikleri bir sözü daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletvekili Ceylan, yaptıkları girişimler neticesinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan 20.000 m² bir alana Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

İHALE SÜRECİNİ ANLATTI



‘BAŞKA KENTLERE SEVK OLMAYACAK’

Yüklenicinin firmanın da inşaata hemen başlayarak ilk kazmayı vurduğunu ifade eden Ceylan, Diş Hastanesi’nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını dile getirdi.

İçerisinde 50 ünite bulunan Diş Hastanesi’nin inşaatının belirlenen süre zarfında tamamlanarak Çorumluların hizmetine sunulacağını vurgulayan Ceylan, bünyesinde ameliyathaneler, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odalarının yer alacağının anlattı.

Milletvekili Ceylan, Diş hastanesi ile birlikte Çorum’dan başka kentlere sevkin artık olmayacağının altını çizerken, Çorum’u sağlık alanında bölgenin yıldızı yapma iddialarında önemli bir aşamanın daha kat edildiğini de sözlerine ekledi.