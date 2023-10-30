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Tokat’ta yaşayan 30 yaşındaki Uğur Karahan, 2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Birçok mülakata giren Karahan, okuduğu bölüm ile alakalı iş bulamayınca babasından işlerini devir aldı.

Baba işlerini devir alan Karahan, salatalık başta olmak üzere birçok ürün üreterek geçimini sağlamaya başladı. Ürettiği turşuluk salatalıkları pazarda satan Karahan, kendisine ’Diplomalı Hıyarcı’ lakabını taktı. Lakabından dolayı pazarda yoğun ilgi gören Karahan vatandaşlar tarafından ’Diplomalı Hıyarcı’ olarak anılmaya başlandı. 5 dönümlük alanda üretim yapan Karahan’ın hayali ise salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak.

"Şuan polis ol deseler olmam"

İşini severek yaptığını belirten Uğur Karahan, "2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bağ, bahçe işleri bana kaldı, salatalık her evin ihtiyacı ve talebin yoğun olduğunu gördüm. Salatalık işine 3 dönümle ile başladım, bu yıl 5 dönüme çıkardım. Gelecek yıl 15 dönüme çıkartacağım.

Sosyal medyanın da verdiği popülerlikle satışlarım artmaya başladı. Buralara gelmek en son düşüncemdi. Dışarıya baktım başkasının işini yapacağıma kendi işimi yapmak daha mantıklı geldi. Çocukluktan da alışkın olduğum için zorluk çekmedim. Üniversite de aktif bir öğrenciydim ancak alanımdan iş bulmak çok zordu. Polis olabilmek için 5 defa mülakata girdim ancak şuan polis ol deseler olmam. Şuan toprağın içinde eğlenceli bir şekilde yaşıyorum. Pazarda afişi görenler fotoğraf çektiriyor. İsmimin satışlara da etkisi oluyor. İnsanlarla güzel sohbet etmeyi seviyorum. Salatalıklar oldukça iyi satılıyor, hayalimde bir turşu fabrikası kurmak var. Fabrika şuan için çok büyük ama aklımda bir atölye tarzında bir şey kurmak var" şeklinde konuştu.