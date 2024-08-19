CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ve Nilgün Er'in kızları Dilşad, Gülbahar-Mahmut Kafkas çiftinin oğulları Semih ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Yıldız Park Düğün Salonu'nda düzenlenen mütevazi törende genç çiftlerin nişan yüzükleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından takıldı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, genç çiftlere; 'Birbirinden değerli evlatlarımızın nişan yüzüklerini taktık. Rabbim tamamına erdirsin. Birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir ömür sürsünler.' dileğinde bulundu.

ÇORUM HABER, Er ve Kafkas ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: HABER MERKEZİ