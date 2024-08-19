Emekli Öğretmen Güler Şen’in eşi, Ergün, Emel ve Ercan Şen’in babaları olan Rıza Şen, geçmiş yıllarda Kars’ta Sıtma Bölge Başkanlığı, Kastamonu ve İstanbul – Koşuyolu hastanelerinde ise hastane müdürlüğü yapmış ve emekli olmuştu. Rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Rıza Şen, ailesi ve sevenlerini üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenen helallik alma töreninin ardından köyüne götürülerek toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ