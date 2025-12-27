Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen çevrim içi bilgi yarışmasında, Osmancık 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencisi Beratcan Görken il birincisi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Proje Eylem Planı doğrultusunda Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde liselere yönelik çevrim içi bilgi yarışması düzenlendi.

“Dilimize Yerleşmiş Yabancı Sözcükler” temasıyla gerçekleştirilen liseliler arası “Anlamını Bul” Çevrim İçi Bilgi Yarışması, öğrencilerde dil bilincini geliştirmeyi, Türkçenin söz varlığına dikkat çekmeyi ve dili doğru ve etkili kullanma becerilerini desteklemeyi amaçladı.

Yarışma sonucunda Osmancık 15 Temmuz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beratcan Görken, gösterdiği başarıyla Çorum il birincisi oldu. Başarılı öğrenciye ödülü, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından takdim edildi.

Çağlar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederken, il birincisi olan Beratcan Görken’i ve emeği geçen öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK