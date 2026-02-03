CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingini sosyal medya hesabından paylaşan Dilek İmamoğlu, “Gücünü dayanışma ve hoşgörüden alan Çorum’da bugün, adaletin ve demokrasinin sesi yükseldi.

Haksızlığa karşı omuz omuza duran ve iradesine sahip çıkan milyonların sarsılmaz kararlılığıyla vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki; özgür ve adil yarınları bu topraklarda el birliğiyle, inançla inşa edeceğiz” dedi.

Çorum mitinginden kareler paylaşan İmamoğlu, “Tek bir paydada buluşmak ve aynı hislerle tek yürek olmak mümkün! Çünkü biliyoruz ki; halkın kalbindeki asıl özlem adalet, dilindeki en güçlü talep demokrasidir. Millet kararını vermiştir” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi