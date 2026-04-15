14 Nisan Tıbbi Mümessiller Günü dolayısıyla Çorum’da görev yapan saha çalışanları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak bir araya geldi.

Törende konuşan sektör temsilcileri, 14 Nisan’ın sadece takvimdeki bir gün olmadığını, temsil ettikleri iş kolunun sahadaki gücünü simgelediğini ifade ettiler. Yapılan ortak açıklamada, tıbbi mümessilliğin sadece ilaç veya ürün tanıtımıyla sınırlandırılamayacağı vurgulanarak şöyle denildi:

“Bizler sahada bilgiyi işleyen, hekim ve eczacı ile sarsılmaz bağlar kuran ve sağlık dünyasına emek veren uzmanlarız. İşimiz, sadece anlatmak değil; doğru bilgiyi, doğru güven zemininde sunmaktır.”

Dijitalleşme ve yapay zekâ tartışmalarına da değinilen açıklamada, teknolojinin bir tehdit değil, bir araç olduğu hatırlatıldı. "Hiçbir yazılım veya algoritma, sahada yüz yüze kurulan o özel güvenin yerini tutamaz" diyen temsilciler, mesleğin yok olmadığını, aksine yeni yetkinliklerle daha da kıymetli hale geldiğini belirttiler.

MUDAD: "SEKTÖRÜN GÜÇLÜ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mümessil Dayanışma Derneği (MUDAD) adına yapılan bilgilendirmede, mesleğin geleceğinin; veriyi okuyabilen, teknolojik imkânları kullanabilen ve insan ilişkilerini ustalıkla yöneten kişilerle şekilleneceği dile getirildi. Dernek, meslek onurunu korumak ve sektörün sorunlarını gür bir sesle dile getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Program, çelenk sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK