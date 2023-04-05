Sürücüsü henüz öğrenilemeyen NK 3 ABK Bulgaristan plakalı tır, D-100 kara yolu Beygircioğlu mevkiinde şarampole devrildi.

Kazanın ardından tırın kabin bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, tırın kabininde sıkışan 2 kişinin öldüğü tespit edildi.

Araçtan çıkartılan bu kişilerden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.