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Can Keser(25) idaresindeki 19 TP 492 plakalı otomobil İnönü Caddesi Burunçiftlik Kavşakta sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken babası Muzaffer Keser(56) ise yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapısı kesilerek çıkartıldı.

Can Keser otopsi için Hastane morguna kaldırıldı.