Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum’da uyuşturucu ile mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Devletin gücünün üzerinde güç yoktur. Devletin kolluk güçleri olarak, uyuşturucu tacirlerinin üzerine en sert şekilde gidiyoruz.” dedi.

ÇORUM HABER’i ziyaretinde, uyuşturucu ticaretinin yaygınlaştığı yolundaki şikayetlere değinen Emniyet Müdürü Pehlivan, “Uyuşturucuya, bırakın müsamaha göstermeyi, tedbir almakta en küçük bir ihmal bile söz konusu olamaz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, bu belayı bertaraf etmekte kararlıyız.” ifadesini kullandı.