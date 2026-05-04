21 Nisan 2026 günlü sayımızda “Devlet Tiyatrosu’nu bakımdan geçirip korumalıyız…Çorum’un hep gururu oldu, daha da çok ihtiyacımız var” başlığı altında, bir dönem Anadolu’nun en gözde tiyatro salonu olan Çorum Devlet Tiyatrosu’na sahip çıkılması çağrısı yapmıştık.

Ali Alakoç’un bu konudaki yazısını ise “Devlet Tiyatrosu’nu yıkmak, kendi geçmişimizi yıkmak gibi” başlığıyla 27 Nisan 2026 Pazartesi günü okurlarımızla paylaştık.

Çorum kamuoyunun, özellikle kültür insanlarının gündemine oturan bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Nisan 2011’de, Çorumlu oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun 40. sanat yılı nedeniyle Çorum’a gelen dönemin DT Genel Müdürü Lemi Bilgin’e, binanın bakım-onarım ihtiyacını ilettiğimizi, kendisinin teknik bir heyet gönderdiğini, bu heyetin “astarı yüzünden pahalıya gelir” tarzında bir rapor verdiğini de daha önce yazmıştık.

İzinlerini almadığımız için isimlerini yazmıyoruz, ama o dönemin ilgili kamu yöneticilerinden aldığımız bilgiler şöyle:

3 Temmuz 2011 tarihinde Devlet Tiyatroları’ndan bir teknik heyet Çorum’a geldi. Bayındırlık ve Özel İdare’den teknik elemanlarla birlikte binada inceleme yaptılar. Özellikle deprem riski nedeniyle, binanın yeniden yapılmasının doğru olacağı kanaatinde birleştiler.

Devlet Tiyatroları’ndan daha sonra, aynı yerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 700 ve 400 kişilik iki salonu, fuaye, galeri, cafe ve diğer birimleri kapsayan tip projesinin uygulanabileceği, ancak Çorum Lisesi bahçesinden 1.000 metrekarelik bir arsanın daha katılması gerektiği bilgisi ulaştırıldı. Bu takdirde, mevcut salon anfi tiyatroya dönüştürülebilecekti.

Çorum’un bu projeye gereği gibi sahip çıkmaması, Lemi Bilgin’in de 2013 yılında Genel Müdürlük görevinden ayrılması nedeniyle, proje uygulanamadı. Söz konusu genişleme alanında da sonradan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu yapıldı.

Devlet Tiyatrosu’nun akustiği ve diğer mimari özellikleri yanında, konumu da, başta yürüme mesafesinde oluşu nedeniyle son derece “stratejik” bulunuyor. Dolayısıyla, “aynı özelliklerle aynı yere yeni bir bina” fikri gözardı edilemiyor. Ancak, arsanın genişleme şansı kalmadığı için 700 kişilik tek bir salon üzerinde durulabileceği, diğer birimler için “dikine mimari” yoluyla farklı bir kat oluşturulabileceği, yeraltına ise otopark yapılabileceği savunuluyor.

Bu arada, gazeteniz ÇORUM HABER’in yayınları Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne ulaştı. DT yetkilileri, salondan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağı, gerekli bakım ve tadilatın yapılması suretiyle kullanımına devam edilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.

Dolayısıyla, baştan beri önerdiğimiz üzere, bu konunun teknik bir kurul tarafından masaya yatırılmasına ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de ciddi temaslarda bulunulması ve yol haritasının belirlenmesi gerektiği açıkça görülüyor. Bakanlığın desteği sağlanmak suretiyle Devlet Tiyatrosu’nun güçlendirilerek bakımdan geçirilmesi, Çorum kamuoyunun dileği, arzusu ve beklentisi…