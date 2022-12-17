Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Aralık tarihlerindeki turne kapsamında 18 il ve 2 ilçede 9 farklı oyun sergilenecek.

Turnede 33 temsil Samsun, Çorum, Bolu, Zonguldak, Aydın, Denizli, Rize, Ordu, Edirne, Edirne/Keşan, Mardin, Tokat, Kırşehir, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Manisa/Salihli, Uşak ve Afyonkarahisar'da sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Christian Grau-Stef'in uyarlayıp Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın çevirdiği, Funda Mete'nin yönettiği anonim eser "Binbir Gece Masalları" adlı oyunu 20-21 Aralık'ta Samsun Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 23-24 Aralık'ta Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; Donald Margulies'in yazdığı, Murat Somay'ın çevirdiği ve Jason Hale'nin yönettiği "Toplu Hikayeler" adlı oyunu, 20-21 Aralık'ta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi ve 23-24 Aralık'ta Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sergileyecek.