Çorum programında Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinin, resmi bir spor salonunun duvarına bir siyasi partinin pankartlarının asılmasını kınadıklarını ifade eden Erkan Yıldız, İçişleri Bakanı olarak Çorum’da miting düzenleyen Süleyman Soylu’nun aynı zamanda AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun devlet imkanlarını, devlet bütçesini kullanarak siyaset yapmaya çalıştığını da ileri süren Yıldız, bu durumun kul hakkına girdiğini ifade etti.

Bir milletvekili adayı olmasına rağmen devletin helikopteriyle Çorum’a gelen, başka yerlerde de aynı yolla giden Soylu’ya göndermede bulunan Yıldız, AK Parti’nin harami düzenlerinin 15 Mayıs sabahında sona ereceğini kaydederek, iktidar partisinin şımarıklıklarına bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

