Ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğazkale halkına selam gönderdi. Başkan Ocaklı, ziyaretle ilgili olarak, “Kutlu davamızın bilge lideri, Türkmen Beyimiz Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyi genel merkezimizde ziyaret ederek ilçemiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Sayın Genel Başkanımız tüm ilçe halkımıza selamlarını iletiyor, ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mesut Ocaklı, daha sonra Ahmet Gelgör ile birlikte, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı da ziyaret etti. Ocaklı, “Genel Başkan yardımcılarımıza misafirperverliğinden ötürü ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.