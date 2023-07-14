İYİ Parti, Çorum’da üye sayısını artırarak ve güçlenerek siyasi mücadelesini sürdürmeyi planlarken, DEVA Partisi’nden istifa eden Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker ve arkadaşları da İYİ Parti saflarına katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, partiye yeni katılan Peker ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının rozetlerini takıp kayıtlarını oluştururken, “aramıza hoş geldiniz. Gücümüze güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İYİ’ler hareketi güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.

Peker ve arkadaşlarının, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın daveti üzerine partiye katıldıkları öğrenildi.

“YEREL SEÇİMLERE DAHA GÜÇLÜ GİRECEĞİZ”

Erkan Yıldız, partiye başka siyasi oluşumlardan da katılımlar olacağını bildirerek, önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere çok daha güçlü bir şekilde gireceklerinin altını çizdi.

Meral Akşener’in önderliğinde siyasi mücadeleye devam ederek genel ve yerel yönetimlerde söz sahibi olacaklarını vurgulayan Yıldız, aydınlık yarınlar, güçlü demokrasi, adalet, barış ve çağdaşlık isteyen, ülkemizin güçlü, müreffeh hale gelmesi için çalışan tüm Türkiye sevdalılarını İYİ Parti’nin güneşinin etrafında kenetlenmeye çağırdı.