DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk başvuruların 20 Mart Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar süreceğini söyledi.

Başvuru ücretinin erkekler için 5.000 TL, kadın ve gençler için 2.500 TL olarak belirlendiğini kaydeden Çabuk, “Genel Başkanımız Ali Babacan partimizin logosunun seçim pusulasında yer alacağını geçtiğimiz yıl düzenlediği basın toplantısında ‘Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır’ sözleriyle duyurmuştu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi’nden milletvekili aday adayı olmak isteyen vatandaşlar 20 Mart Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek.

DEVA Partisi, milletvekili aday adayı olmak isteyen vatandaşların başvurularını üç kanaldan kabul edecek.

Aday adayları başvurularını; İl-İlçe başkanlığımıza, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığımıza veya internet ortamda basvuru.devapartisi.org.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

İnternet üzerinden yapılacak başvurularda evraklar web sitesi üzerinden sisteme yüklenecek. Ayrıca ıslak imzalı evrak asılları il-ilçe başkanlığımıza veya Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na teslim edilecek” dedi. (Haber Merkezi)

