Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçiminin tarihini açıklamasının ardından Saadet Partisi Seçim Koordinasyon başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu üyesi Eyyüp Ergün’ün getirildiği bildirildi.

Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Eyyüp Ergün, “14 Mayıs'la birlikte ülkemiz ve milletimiz yeni bir iklime, yeni bir Türkiye'ye kavuşacak. Biz inanıyoruz ki hakkın ve adaletin kamil manada tesisinde ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kutuplaşmadan bu milletin kucaklaşmasını sağlayacağız.

Saadet Partimiz olarak yaklaşan milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı başvuruları almaya başladık. Yakın zamanda değerli basın mensubu kardeşlerimiz ile bilgilerimizi paylaşacağız partimizden aday adayı olmak isteyenlerden 17 Mart Cuma günü saat 17.00 'ye kadar gerekli evrakları talep etmekteyiz.

Rabbimden önümüzdeki seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisi ile tüm hemşerilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

