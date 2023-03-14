Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda “Pandemi ve Depremlerin Odalarımıza ve Mesleğimize Etkileri ve Güncel Mesleki Gelişmeler” konulu eğitim semineri düzenlendi. Karadeniz Odaları Platformu Onursal Başkanı Yücel Akdemir ve TÜRMOB önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz’ün sunumlarıyla gerçekleştirilen seminere Yozgat Odası Başkanı Harun Evcimen, çok sayıda meslek mensupları ve stajyerler katıldı.

Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, seminerde verdikleri bilgilerden dolayı Karadeniz Odaları Platformu Onursal Başkanı Yücel Akdemir ve TÜRMOB önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz’e ve katılımcılara teşekkür etti.

Seminerin ardından “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ruhsatını almaya hak kazanan Murat Mercan, Mehmet Gizli, İlhan Keçelioğlu, Bahri Çatal, Melike Kıroğlu, Mustafa Tahsin Ertük, Hasan Emre Tatar, Sema Tıkı, Gözde Topcu ve Kübra Erol’a ruhsatları verildi.

(Haber Merkezi)

