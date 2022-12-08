Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çankırı ve Çorum’un tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin daha iyi sulanması, verimin arttırılması ve bölge halkının suya ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla var olan imkanları daha da iyiye taşımak için dev projelere imza atıyor.

EKONOMİYE 150 MİLYON KATKI

Çankırı ve Çorum illerinde 77 bin 50 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulaması ile ilgili yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü, hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çankırı ve Çorum illerinde bulunan toplamda 77 bin 50 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. İş kapsamında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 49 bin 400 dekar olmak üzere toplam 62 bin 750 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Projenin tamamlanmasıyla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 150 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir’ dedi.

MODERN SULAMA İLE VERİM ARTIŞI

Tımarlı Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Prof.Akca, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer yandan da yaşam standardını yükseltiyor. Tımarlı Projesi ile sulamaya açılan arazilerde yetişen ürün çeşitliliğinin ve verimin arttığını gözlemliyoruz. Tüm araziler sulamaya açıldığında, tarıma dayalı sanayi artması ile bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” ifadesini kullandı.

TIMARLI PROJESİNİN % 92’Sİ TAMAMLANDI

DSİ Genel Müdürü Prof. Akca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Projenin %92’lik kısmı tamamlanarak 62.750 dekar arazi sulamaya açılmıştır.80 km ana trapez kanalın 68 km’si, 46 km yedek trapez kanalın 28 km’si, 136 km HDPE borunun 125 km’si, 17 km CTP borunun 10 km’si, döşenmiştir. S2 Ana kanal sulamasında sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları ile çökeltim havuzu betonarme imalatları hızla devam etmektedir.”

(Haber Merkezi)