Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Hayat Bir Kabaredir” isimli muhteşem müzikal, bu hafta sonu Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenecek. Müzikal, 29 Kasım 2024 Cuma günü saat 14.00 ve 20.00’de, 30 Kasım Cumartesi günü ise saat 20.00’de perde açacak. Kalabalık müzisyen ve oyuncu kadrosu nedeniyle, bu müzikale özgü olmak üzere, tam biletlerin 110, indirimli biletlerin ise 70 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

Müzikali yazan Joe Masteroff. Müzikler John Kander’e, şarkı sözleri Fred EBB’ye, çeviri ise Aclan Baüyüktürkoğlu’na ait. Yöneten Barış Arman. Başlıca rolleri Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Muhammet Aymaz, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Oğuzhan Asak, Göknur Paslı ve Cem Çanakoğlu paylaşıyor. Müzisyenler: Kemal Kahraman, Ahmet Birkan Şentürk, Serkan Ecevit Tarım, Baran Akbıyık, Ayşegül Değirmenci.

1930’ların başında Nazi Almanyası’nın yükselişi sırasında Berlin’de geçen oyun, bir kabarede yaşananları anlatır. Oyun, eğlence dolu müzikal bir dünya içinde, Nazi rejiminin getirdiği tehlikeleri ve insanların bu baskı karşısında nasıl hayatta kalmaya çalıştığını işler. Karakterler, eğlence ve kaçış ararken, toplumun çöküşünü görmezden gelip, ayakta kalmak için zorunlu olarak duyarsızlaşırlar.