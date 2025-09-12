Altın piyasasında gözler gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Ons altın, ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte yeniden yükselişe geçti. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın için yıl sonu ve 2026 tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

YENİ REKORLAR YOLDA

İkon Menkul tarafından yayımlanan analize göre, ons altında 3.683 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkarken, 3.614 dolar seviyesi destek bölgesi olarak izleniyor. Analistler, yukarı yönlü fiyatlamaların devamı halinde yeni rekor denemelerinin mümkün olabileceğini vurguluyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

ABD’de açıklanan son enflasyon verileri, tüketici fiyatlarında ılımlı bir artışa işaret etti. Bununla birlikte iş gücü piyasasındaki zayıflama eğilimi, Fed’in beklenenden daha hızlı faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda Fed’in önümüzdeki hafta 25 baz puan faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler de kuvvetlenmiş durumda.

UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İsviçreli yatırım bankası UBS, yayımladığı son raporla altın fiyatları için tahminlerini güncelledi:

2025 sonu hedefi: 3.800 dolar (önceki tahmin 3.500 dolar)

2026 ortası hedefi: 3.900 dolar (önceki tahmin 3.700 dolar)

UBS’nin bu revizyonu, altına olan küresel talebin önümüzdeki dönemde de güçlü kalacağına işaret ediyor.