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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen Milletvekili Tahtasız, “AKP iktidarı seçim öncesi verdiği tüm sözleri unutmuş, halkımızı kandırmıştır; söz kişinin aynasıdır. Çiftçimize vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarını zamanında yapmadı, otuz gün içinde yapacağı ödemeleri maalesef iki ay içinde zor ödüyor. Çiftçimiz darda kaldı, çiftçimize arpada ton başına 500 TL, buğdayda 1.000 TL destekleri hâlâ ödemediniz. Arpa, buğday desteklerini çiftçimizin hesaplarına ne zaman yatıracaksınız” dedi.

ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN SOĞUDU

Yanlış politikalar nedeniyle çiftçinin üretimden soğuduğunu ifade eden Tahtasız, Türkiye’de 25 milyon dekar arazinin ekilmediğini dile getirdi. Pancar ve soğan üreticisinin de mağduriyet yaşadığını kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Düşük pancar fiyatı çiftçimizi mağdur etti, teslimatlarda sorun yaşıyorlar. Yanlış politikalarınız çiftçimizi üretimden soğuttu, ülkemizde 25 milyon dekar arazi ekilemiyor. Soğan üreticimiz de ihracatı kapattığınız için zorda, maliyeti 5 TL olan soğanı 4,5 TL'ye satmak zorunda kalıyorlar. Çorum bölgesinde üretilen mor soğan için de ihracatı açmalısınız, ihracatı bir an önce açmalısınız ki üretici soğanını tarlaya ve derelere dökmesin.”