Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Liselere Giriş Sınavı (LGS) Sungurlu Birincisi Asyanaz Çalman ile TYT Çorum Birincisi ve AYT Çorum İkincisi Berkay Ahıska’yı makamında ağırladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Sungurlu'muzun gurur kaynağı genç kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum.” dedi.

Başarılı öğrencilerle sohbet ederek gelecekleri hakkında fikirlerini öğrenen Başkan Dere onlara hediye de verdi.

Editör: Haber Merkezi