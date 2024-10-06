Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Başkan Dere, beraberinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol'la birlikte Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.Muhsin Dere, “Saygıdeğer Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek elini öpüp hayır dualarını aldık. MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve Sungurlu İlçe Başkanımız Orhan Özyol'la birlikte Saygıdeğer Genel Başkanımıza Sungurlu'muz hakkında bilgi verip tavsiyelerini aldık. Yüce Allah, ömrünü Türk Milleti'nin bekası ve refahına adayan Genel Başkanımızı başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ