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Şiir dalında 1. olan Dumlupınar Ortaokulu öğretmeni Mehmet Ali Emre, kompozisyon dalında 1. olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Naz Cızlak ve şiir dalında 1. olan Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Burcu Doğan’a ödülünü Vali Yardımcısı Tamer Orhan verdi.

Şiir dalında 2. olan BİLSEM öğretmeni Firdev Darmancı, kompozisyon dalında 2. olan Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Taceddin Çatal ve şiir dalında 2. olan Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Buğra Efe Temur’a ise ödülünü CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız verdi.

Şiir dalında 3. olan BİLSEM öğretmeni Emre Darmancı, kompozisyon dalında 3. olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Nazlıcan Eyvaz ve şiir dalında 3. olan Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Timuçin Temur ise ödülünü Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ın elinden aldı.