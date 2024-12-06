Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP Çorum İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına katıldı.

İl Genel Meclisi Toplantısında İl Özel İdaresi’nin Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki %94’lük hissesinden %20’lik kısmın Sungurlu Belediyesi’ne devredilmesi görüşülerek oylandı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, oylama öncesi kürsüye gelerek OSB hakkında İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendirdi. 1997 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan OSB’nin 2001 yılında tescillendiğini belirten Muhsin Dere, 5 bin dönüm alana kurulan OSB’de 2001 yılından 2022 yılına kadar geçen 21 yıllık süreçte birkaç firma dışında yatırımın olmadığını kaydetti. 5 bin dönümden 4 bin 600 dönümü boş olan OSB’ye 13 Ağustos 2022 yılında barut, fişek ve kapsül fabrikalarının temellerinin atıldığını anlatan Muhsin Dere, 21 yıldır boş olan, icara verilen ve keçilerin otladığı bölgeye 2,5 yılda ihracat rekorları kıran firmaların kurulduğunu vurguladı.

OSB’nin tamamen dolmak üzere olduğunu ve 8 bin 500 dönüm daha genişlemesi için çalışmaların başladığını aktaran Muhsin Dere, büyüyen sanayinin ar-ge merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezleri ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

OSB ile birlikte şehrin birlikte büyümesi için koordineli hareket edilmesinin önemine değinen Başkan Dere, OSB’nin genişlemesi ve yeni yatırımların yapılması için hızlı hareket edilmesinin yanı sıra şehrinde modern bir sanayi şehri olması için çalıştıklarını kaydetti. Diğer ilçelerde olduğu gibi Sungurlu Belediyesinin de OSB yönetiminde olması gerektiğini ve bunun kamu zararı oluşturmayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Sungurlu Belediyesinin, Sungurlu OSB'ye %20 hisse oranında ortak olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada karar oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Muhsin Dere, toplantı sonrası destek olan il genel meclisi üyelerine ve partilere teşekkür etti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi; yüzde 74 oranında Özel İdare, yüzde 20 oranında Sungurlu Belediyesi ve yüzde 6 oranında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşacak.

Editör: Haber Merkezi