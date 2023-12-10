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Mahalle muhtarları ile başladığı ziyaret turuna sivil toplum ve mesleki kuruluşlarla devam eden Muhsin Dere, son olarak da Memur-Sen’i ziyaret etti. Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve bağlı sendikaların şube başkanlarıyla ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Muhsin Dere, hem tanıştı, hem sorunlarını ve taleplerini dinledi, hem de yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.

“BÜTÜN KESİMLERLE

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Çorum’un müteşebbis ruha sahip insanların bulunduğu bir memleket olduğunu dile getiren Muhsin Dere, Çorum’da her alanda gelişimi sağlayacak potansiyelin bulunduğunu, başta valilik, belediye, üniversite olmak üzere tüm kesimleri harekete geçirecek işbirliğinin sağlanması halinde çok önemli projelerin hayata geçirilebileceğinin vurguladı.



Dere; “Çorumu, sanayi alanında tüm aktörleri harekete geçirip bir sanayi üssü haline getireceğiz” diye konuştu.

“TURİZM VE TANITIMA

AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Çorum’un kendi insanlarının girişimleriyle oluşturduğu sanayi ruhunun daha geliştirilip büyütülebileceğinin altını çizen Dere, Türkiye’nin birçok büyükşehrinde bile yapılamayanların daha fazlasının Çorum’da yapılabildiğini söyledi.

Sanayinin yanında çok köklü bir tarihi geçmişe ve kültüre sahip olan Çorum’da turizmden yeteri kadar faydalanılması için tanıtıma ağırlık verileceğini ifade eden Dere, özellikle de Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi 3 sahabenin bulunduğu Çorum’da inanç turizmi konusunda da adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Turizm gelirlerinin artırılmasının sadece bir alanın geliştirilmesiyle veya tanıtımla olmayacağının kaydeden Muhsin Dere, Çorum’da mutlaka konaklamaya yönelik yatırımların yapılması gerektiğini, en az bir tane daha 5 yıldızlı otelin şehre kazandırılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

“ÇORUM’U HER YÖNÜYLE

SÜPER LİGE ÇIKARACAĞIZ”

Çorum’un her yönüyle süper lige çıkması için projelerin olduğunu açıklayan Muhsin Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde projeleri disiplinli bir şekilde çalışarak tek tek hayata geçireceklerini ifade etti.

“ÇORUM’UN ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

Çorum’un yerelde de ciddi sıkıntıların olduğunu, bunların başında da trafik ve kentleşmenin geldiğini anlatan Muhsin Dere, Çorum’un trafiğini rahatlatmak için tramvay projesi hazırladıklarını ve bunu mutlaka hayata geçireceklerini belirtti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ”

Çorum’un deprem fay hattı üzerinde bir kent olduğunun, yaşanabilecek büyük bir depremde çok ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatan Muhsin Dere, biran önce kentsel dönüşüm şart olduğunu, başta eski yapılaşmaların bulunduğu semtler olmak üzere kentsel dönüşüme hemen başlanması gerektiğini vurguladı.



“ÇORUM’UN FOTOĞRAFINI

DOĞRU ÇEKMEK LAZIM !”

Çorum’un fotoğrafını doğru çekmek istediğini ve bunun için de hazırlık içerisinde oldukları projelerine katkı sağlaması adına ziyaretlerde bulunarak halkın görüşlerini aldığını söyleyen Muhsin Dere, Çorum halkının ne istediğini görerek, ona göre hareket edeceğini dile getirdi.

“GÜÇLÜ BİR EKİP KURACAĞIZ”

AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adayı Dere, güçlü bir ekip kurarak, tek dertlerinin çözüm bekleyen sorunları çözmek, Çorum halkının huzur, refah ve müreffeh bir şekilde yaşam sürdürmelerini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş da Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere’nin Çorum için yapmayı planladığı düşüncelerinin heyecan verici olduğunu dile getirerek, kendisine çıktığı yolda başarılar diledi.