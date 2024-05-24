Sungurlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dursun Çoruk'un (52) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Çoruk'u farklı yerde öldürdükten sonra Çağşak köyündeki dere yatağına bıraktıkları iddiasıyla Salim İ. (38), Ümit C. (46) ve Adem Y. (41) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sungurlu ilçesinde kayıp olarak aranan Dursun Çoruk, 19 Mayıs'ta Çağşak köyündeki dere yatağında çoban tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
Editör: HABER MERKEZİ