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Mart ayındaki yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Muhsin Dere, seçim çalışmaları kapsamında İl Kadın Kolları’nı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Muhsin Dere, belediye başkan adaylığı için destek isterken, başkan seçilmesi halinde yapacağı yatırımlar ve hizmetleri de anlattı.



Belediye başkanı seçilmesi halinde belediye hizmetlerinin yanısıra sanayi başta olmak üzere, turizm, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayan Muhsin Dere, temel sorunlardan biri olan kentsel dönüşüme yoğunluk vereceklerini ve ulaşımda akıllı şehir projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Tüm şehri kucaklayacak faaliyetler yapmak zorunda olduklarının altını çizen Muhsin Dere, 7 Bin yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum’un turizmden gerekli payı alması konusunda çalışmalara yöneleceklerini ifade etti. Uzun yıllardan beri Ankara bürokrasisinin hemen her kademesinde görev yapmış birisi olarak Çorum’a yatırım ve hizmet kazandırılmasının yolunu çok iyi bildiğinin söyleyen Dere, Çorum’un Ankara’daki işlerinin çabukluk kazanacağını dile getirdi.



Çorumspor ile hep birlikte ilimizi her alanda süper lige çıkması için çalışacaklarını vurgulayan Muhsin Dere, kadınların toplumdaki değerini bildiğini, kurulacak ekipte kadınların hem söz hakkı, hem de yerinin olacağını belirtti. Kadınların sorularını da yanıtlayan Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, parti içi demokrasinin en güzel şekilde yansıtıldığı teşkilat temayül yoklamasına katılan tüm aday adaylarına da başarılar diledi.