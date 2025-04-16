Sungurlu Mesire alanında sabah kahvaltısında basını ağırlayan Muhsin Dere yaptığı bilgilendirme toplantısında geride kalan bir yılın değerlendirmesini ve kısa vadede hayata geçecek olan projeleri anlattı.

Muhsin Dere, bir yıllık süreçte ilçede huzur ortamını kazandırdıklarını belirterek, huzurlu bir Sungurlu’nun daha hızlı bir şekilde gelişeceğini söyledi.

SUNGURLU HALK EKMEK

FABRİKASI KURULUYOR

Sungurlu halkının en büyük ihtiyaçlarından birisi olan Halk Ekmek fabrikasının kurulacağını belirten Belediye Başkanı Dere, “Sungurlulu fırıncılarımız ciddi anlamda kaliteli ekmek üretiyorlar özellikle bayram ve tatillerde artan talebin karşılanması adına Halk Ekmek tesisimizi çok kısa bir sürede faaliyete geçireceğiz. Bir diğer önemli konu ise Asfalt Plenti’ni kuruyoruz. Çorum Belediyesi diğer İlçelerde olduğu gibi sıcak asfalt konusunda gerekli desteği sağlıyor bu konuda Çorum Belediye Başkanımız Sn. Halil İbrahim Aşkın ve ekibine teşekkür ediyorum. Sungurlu Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarımıza aralıksız ve belirli bir takvim dahlinde devam ediyoruz. Çorum Belediyesi gerek kendi gerek diğer İlçelerimize asfalt desteğinde bulunduğu için onların takvimine ayak uydurmak zorunda kalıyoruz bu nedenle hem kendi sıcak asfalt ihtiyacımızı karşılayacak hem de satışını gerçekleştirerek Belediyemize bir gelir sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

4 Nisan 2024 tarihinde görevi devraldıktan sonra Belediye’de ilk olarak huzur ortamının hâkim olduğunun altını çizen Dere yapılan çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Muhsin Dere, konuşmasında şu ifadeleri dile getirdi:

“BETON SANTRALİ’Nİ

İLÇEYE KAZANDIRDIK”

“İlçenin ve hızla gelişmekte olan Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmek adına, mevcut Beton Santralinin yetersizliğine binaen 4 ay gibi kısa bir süreç içerisinde Sungurlu Belediyesi Beton Santrali tarafımızca kurulup hizmet vermeye başlar hale getirilmiştir.

“İKİ YILDA İÇMESUYU İSALE

HATTI YENİLENMİŞ OLACAK”

Su sorununa çözüm üretebilmek adına sondaj, su kuyusu ve mevcut içme suyu isale hatlarının bakım-onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. 10 adet su kuyusu ve 15000 metre içme suyu hattı İlçemizin kullanımına sunulmuştur. Asbestli boruları değiştirilip abone bağlantısı tamamlanan 37 kilometrelik hattan sonra 42 kilometrelik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalemiz tamamlanmış olup yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Belediyemiz tarafından 2 yıl içinde Sungurlu’nun tamamının içme suyu isale hatlarının yenilenmesi planlanmaktadır.



SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Birinci etapta, önceki idarenin, şehrin ana arterlerinde yaptığı beton uygulamasının (bu uygulama yanlış bir uygulama olup yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarından daha yüksek verim alınması adına dökülen betonların söküm işlemi gerçekleştirilmiştir) yerine sıcak asfalt dökümü yapılmıştır.

Altyapı çalışması tamamlanan yaklaşık 10 kilometrelik ana arterlerimizde sıcak asfalt çalışmalarının ikinci etabı gerçekleştirilmiştir. 2 hafta içinde tamamlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarımız yol çizgileri ve trafik levhalarıyla birlikte tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

“165 MİLYON TL

BORCU ÖDEDİK”

Yıllardır ödenmemiş olan 165 milyon TL’lik SGK borcumuzu, vergi borçlarımızı ve Belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının tamamını bugün itibarıyla ödemiş bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi görev sürecimizin 10. Ayımızda belediyemizin ciddi bir borç yükünden kurtardık.

“KAHVE OTAĞI

HİZMETE GİRDİ”

Mevcutta hizmet gösteren Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı’nın yeterli rağbeti görmediği tespit edilmiş; buna istinaden yaptığımız revizyon çalışmasıyla Kahve Otağı konsepti sosyal tesisimize kazandırılıp gençlerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur.

“ARAÇ FİLOMUZ

GÜÇLENDİRİLDİ”

1 adet beton pompası ve 1 adet loader araç filomuza kazandırılmıştır. İkinci beton santralinde kullanılmak üzere 3 adet mikser kazanı yenilenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan edinilen hibeyle, 1 adet vakumlu çöp süpürme aracı araç filomuza kazandırılmıştır. 3 adet elektrikli motosiklet filomuza katılmıştır. Belediyeye ait büyük gezi otobüsü (45 kişilik) neredeyse kullanılmayacak haldeyken tarafımızca bakım-onarım işlemleri tamamlanmıştır.

YEŞİL BİR SUNGURLU

Yeşil bir Sungurlu için mevcut ağaçlarımızın bakımına ve ağaçlandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Doğan, vefat eden, evlenen tüm vatandaşlarımız ile Şehitlerimiz adına binlerce fidan toprakla buluşturulup hatıra ormanımız oluşturulmuştur.

“Y. SANAYİYE TOPLU

İŞYERİ TEMELİ ATILDI”

ATTIK”

Yukarı Sanayi Sitesi’nde oluşan dükkan ihtiyacına binaen Belediyemizce toplam 200 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanmış dükkanların temeli 15 Kasım 2024 tarihinde Sn. Genel Başkan Yardımcımızın ve Sn. Genel Sekreter Yardımcımızın katılımlarıyla atıldı. Proje tamamlandığında ilk etapta 28 yeni dükkan esnafımızın kullanımına sunulacak.

MEMURA SOSYAL

DENGE TAZMİNATI

Belediyemiz ve Türk Yerel Hizmet Sendikamız arasında Sosyal Denge Sözleşmesini imzalayıp memurlarımıza %100 oranında Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır.

“İLÇEDE DERELER

ISLAH EDİLİYOR”

Bu yaz başlayacak dere ıslahı çalışmalarından önce, kış öncesi olası sel ve taşkınlara karşı Budaközü ve Diği derelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması Belediyemiz ve DSİ ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.

NİTELİKLİ KONUT

MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcımız Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı, Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediyemiz girişimleriyle 364 adet konut, 1 adet okul ve 1 adet camiden oluşan TOKİ Projesinde, Manastır Mevkiinde çalışmalar başlamıştır. Konut ihtiyacının karşılanması adına İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan İmar Planı Revizyon çalışmalarımız devam etmektedir.

HAYVAN BARINAĞI

HAYATA GEÇİYOR

Encümen üyesi olduğumuz Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hayvan barınağı projemizin 2025 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi hususunda karar alınmış proje çalışmalarımız tamamlanmıştır.

“OSB’YE ORTAK OLDUK”

Sungurlu Belediyesi olarak, Sungurlu OSB’ye %20 hisse oranında ortak olduk. Sürdürülebilir sanayinin sağlanması hususunda Belediye olarak katkıda bulunabilmek için aldığımız bu karar neticesinde Sungurlu OSB’nin hızlı gelişimine destek verilecektir.

“YARDIMLAR

AKSAMIYOR”

Hilal Kart projemiz neticesinde, ihtiyaç sahibi 100 Üniversite öğrencimize her ay düzenli olarak eğitim yardımı yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza (öğrencilerimiz dahil) Belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecekleri passo kart desteği sağlanmıştır. Belediyemiz ve Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında İlçemizin farklı noktalarına ihtiyaç sahibi vatandaşımızın faydalanabilmesi adına kıyafet kumbaraları yerleştirilmiştir. Ardından Ramazan Yardımlarından bahsedelim.

“SUNGURLU’YU SPOR

ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

Futbol takımımız namağlup olarak Çorum 2. Amatör Küme Şampiyonu olup 1. Amatör Kümeye yükselmiştir. U11-U12-U13 U-15 U-18 ve 1. Amatör Kümede olmak üzere futbol takımımız 6 ayrı kulvarda mücadele ediyor ve yaklaşık 200 adet lisanslı futbolcu gencimiz var. Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele eden Voleybol takımımız ise Play-Off’lar finallerine kalıp Eskişehir’de destansı bir mücadeleyle 1. Lige yükseldi. Türkiye’nin en iyi 16 takımından biri olduk. 800 adet lisanslı voleybolcu gencimiz var.

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ!

Teşkilatımız, Oda Başkanlarımız, Muhtarlarımız, Vakıf ve Derneklerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizle yakın temas halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Rutin olarak yapılan, Basın Bilgilendirme Toplantılarımız, Muhtarlarla İstişare Toplantılarımız ve Vatandaş Buluşmalarımız (her Perşembe) devam etmektedir.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİ!

Atık Su Arıtma Tesisimizin faal hale geçirilmesi için kredi ve hibe desteği, GES arazisi tahsisi,

Bir adet vakumlu çöp süpürge aracı, 150 adet çöp konteyneri, Çevre İşlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Ajansı Hibesi, İçme suyu alt yapımızın yenilenmesi işlemlerinin devamı için İller Bankası kaynağı tahsisi planlanması,

Arsa ve konut üretim alanları konusunda Bakanlığımızla müşterek çalışma yapılması”