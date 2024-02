CHP Çorum İl Kadın Kolları, Miraç Kandili nedeniyle parti binası önünde kandil simidi dağıttı.

6 Şubat depreminin yıldönümünü de anan CHP’liler, “Bu acıları unutmadık, unutmayacağız. En kısa zamanda normal hayata dönmeleri için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı..

CHP’li kadınların etkinliğine; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanım Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı.



DEPREMZEDELERİN ACISINI PAYLAŞTI

İl Başkanı Dinçer Solmaz, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen, büyük acılara, büyük yıkımlara neden olan depremin yıldönümünde yaraların henüz sarılmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, iktidarı bir an önce bölgede hayatın normale dönmesi için gerekeni yapmaya davet etti. Tüm depremzedelerin acısını paylaşan Solmaz, bu acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

“ACILAR DİBE VURDU, YÜREĞİMİZ YANDI”

Kamile Anar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İslam inancına göre Hz. Muhammedin’in yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gündür.

Bugün aynı zamanda felaket olarak 11 ilin duygu ve acı olarak da tüm ülkemizin yaşadığı asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yıldönümü, acının dibe vurduğu gün.

Bu kandil gecesinde Allah, Hz. Muhammed’e İsra suresinde yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzuru ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet kurallarını bildirdi.

Biz de bu kuralların toplumumuzda yavaş yavaş yok olması nedeniyle İsra suresini hatırlatarak toplumun yeniden adaletin, insan haklarının, şerefinin, haysiyetinin, güveninin kazanılması dileğinde bulunuyoruz.

6 Şubat 2023 saat 04:17 acıların dibe vurduğu, yüreklerin yandığı an oldu.

6 Şubat 2024 bir yıl sonra acıların, çaresizliklerin katlanarak çoğaldığı, hiçbir yaranın sarılmadığı, hala kayıp insanların çocukların olduğu ve hala insanların konteynerlerde ve çadırlarda yaşadığı, insanların acılarını bile yaşayamadan yaşam mücadelesi verdikleri bir yıl oldu.

İktidar hala depremzedeler üzerinden ayrımcılık yaparak siyaset yapmaya devam ediyor.

Hal bu ki deprem kimseyi birbirinden ayırmadı, bütün ülke aynı acıyı yaşadık.

Bu acıları unutmadık, unutmayacağız.

En kısa zamanda normal hayata dönmeleri için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz.

İslam aleminin mübarek kandil gecesini kutluyor, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.

Asrın felaketinde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyor, bir daha böyle acılar görmeyelim diyoruz.”

Konuşmaların ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.