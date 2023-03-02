Kargı Halk Eğitim Merkezi kendi imkanlarıyla temin ettiği kumaşlarla depremzede çocuklar için atkı ve bere, çocuk battaniyesi, çocuk alt açma bezi üreterek afetzedelere yardım etmeye çalışıyor.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay ve Şube Müdürü Kenan Yıldız da Kargı Halk Eğitim Merkezi’nde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 45 binden fazla kişinin can verdiği depremlerin ardından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek usta öğretici Özlem Bilir’den bilgiler alarak Özlem Bilir ve kursiyerlere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

