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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afşin ilçesindeki Emirli Mahallesi'nde, For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneğince temin edilen bisikletlerin dağıtım töreninde, Türkiye, İsviçre ve Bosna Hersek'ten 4 anne tarafından kurulan dernek tarafından gönderilen bisikletlerin depremlerden etkilenen çocukların motivasyonuna katkı sunmak amacıyla dağıtıldığını söyledi.

Bisikletlerin Emirli, Emirilyas ve Çobanbeyli mahallelerinde dağıtıldığını belirten Çiftçi, "Depremin ilk anında Afşin'e İçişleri Bakanlığı tarafından koordinatör vali olarak atandım. Görev sürem boyunca Afşin'de depremin yaralarını sarmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 51. gününde Afşin'deki koordinatör vali görevinin son bulmasının ardından ilçeye dördüncü kez geldiğini ifade eden Çiftçi, İsviçre merkezli bir dernek olan For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği aracılığıyla çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Dernek yetkililerine teşekkür eden Çiftçi, Afşin'e ziyaretlerinin devam edeceğini, Türkiye'yi derinden etkileyen felaket sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için başlattıkları çalışmaların hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.