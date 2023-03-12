Yayınlanan haberlerin ardından Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi 6 Mart 2023 Pazartesi gününden itibaren Kargı Fen Lisesi’ne taşınarak eğitim öğretime burada devam etmeye başladı. İkili öğretime geçilen okulda Fen Lisesi öğrencileri sabahçı, Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise öğlenci olarak eğitim ve öğretimlerine devam edecekler.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi binasına taşındı ancak eski okul binasının güçlendirmesinin ne zaman yapılacağı ve okulun ne zaman eski binasına geri taşınacağı konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Kargı Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(Haber Merkezi)

