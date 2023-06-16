TOBB ile birlikte Çorum TSO ve Ticaret Borsası’nın da ortaklarından olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin 2022 yılı olağan genel kurulları ülke genelinden gelen ortakların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantılara Çorum TSO Başkanı Başaranhıncal ile Borsa Başkanı Öztubat da katıldı.

Başaranhıncal ve Özkubat ilk olarak iştiraki oldukları Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin kongresine katıldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat daha sonra ise TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen, acenteliğini üstlendikleri Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin 2022 yılı kongresine de katıldı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Naki Özkubat; “Borsamızın da ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş’nin Genel Kurul toplantısında 2022 yılı gelirinin 100 Milyon TL’sinin deprem bölgesinde yapılacak olan konut kampanyasına bağışlanması için karar alınmıştır. Emeği geçen TÜRİB ortaklarına teşekkür ediyorum.” dedi.