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Ve şöyle sürdürüyor satırlarını: “Ne zaman ki kendini sevmeye ve sahip olduğun değerlere karşı uyanışa başlarsın, işte o zaman hem o çirkin adamlarla imtihanını tamamlarsın, hem de sevilmeme ve yalnız kalma korkunla yüzleşir, hayata yeniden başlarsın.”

Malatya’da yaşayan, 6 Şubat depreminin acılarını ta benliğinde hissetmiş “musiki” ve “yazın” tutkunu Tuğba Tülin Durdu, Kadran Yayınları’ndan çıkan “Sevmek Cesurların İşidir” isimli kitabıyla, sevgi arayıp bulamayan kadınların duygularına tercüman oluyor.

Tuğba Tülin Durdu, 1989 Malatya doğumlu. İnönü Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim görüyor; resmi bir kurumda da görev yapıyor. Malatya Musiki Cemiyeti üyesi, yazar-çevirmen Bülent Korkmaz’la birlikte @bizdekalmasin isimli Youtube kanalında program da yapıyor. Durdu, ikinci kitabını yayına hazırlıyor.