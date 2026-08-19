Çorum İŞKUR’da gerçekleştirilen toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin çalışma hayatına kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılması ele alındı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde, denetimli serbestlik kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin çalışma hayatına kazandırılması ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca iş arama süreçlerinde sunulabilecek destekler ile İŞKUR tarafından sağlanan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin istihdam süreçlerinin desteklenmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusu da ele alındı.

Bu kapsamda, çalışma hayatına katılımın artırılması ve sosyal uyumun desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilirken, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların önemi vurgulandı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin istihdamına ve toplumsal hayata uyumuna katkı sağlayacak çalışmaları ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüreceği bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK