Dernek Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Demokrat Parti heyeti, Çorum’u yönetmeye talip olduklarını, Kırat’ı yeniden şahlandıracaklarını dile getirdi.

Yerel seçim hazırlıkları ve seçimlerden zaferle çıkmaları halinde hayata geçirecekleri bazı projeleri paylaşan İl Başkanı Damar ve Belediye Başkan Adayı Teryaki, değişim için, daha adil yönetim, daha iyi hizmet için seçmenlerin desteğini istedi. Demokrat Partililer derneğin de hayırlı olmasını dilediler.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Demokrat Parti heyetine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR