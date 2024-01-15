Mehmet Yolyapar, 10 Ocak 2024 tarihli “Kurumunu yaşat ki gazeteci de yaşasın!” başlıklı yazısını hatırlatarak, aşırı ağırlaşan giderler karşısında, resmi ilan kaçaklarının önlenmesine ihtiyaç olduğunu, toplumun da kurumsal nitelik taşıyan basın organlarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bu konuda ÇORUM HABER’e özel bir demeç veren Feridun Ayvazoğlu, tüm Çorumlulara şu çağrıyı yaptı:

“ÇORUM HABER, Çorum’un ortak paydasıdır. Demokrat nitelik taşıyan ve yüreği Çorum için çarpan herkesin gazetesidir. Üstelik, ülkemiz yerel basınında Çorum’un yüz akıdır.”

“Cumhuriyet değerlerine bağlı olmanın yanı sıra, 39 yıllık yayın hayatı boyunca Çorum’a pek çok değerler katmış övünç kaynağımız bu yerel gazetemizin, ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle sıkıntıya girmesine Çorum’u seven hiçbir Çorumlu’nun gönlü razı olamaz.”

“Arkadaşım Mehmet Yolyapar’ın deyimiyle, muhafazakar demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat, demokratik sosyalist tüm demokratların, imece usulü, abone olarak gazetemize omuz vermeleri gerekir. Yine, kurumlarımızın, iş dünyamızın ve esnafımızın da ilan-reklamları ile daha fazla destek olmasına ihtiyaç var.”

“Ortak değerlerimizin savunucusu, Çorum’un sorunlarının takipçisi ÇORUM HABER için, kanaat önderlerimizi, öncelikle abone kampanyası açmaya ve duyarlı tüm insanlarımızı da bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum. Unutmayalım ki, demokratik toplumsal kurumlarımızı bir kez kaybedersek, bir daha geri getiremeyiz ve bedelini çok ağır öderiz.”