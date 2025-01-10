10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Solmaz, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde bağımsız basının önemine dikkat çekerek, “Güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya temel hedefimizdir” dedi.

Solmaz, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hürriyetinin, anayasal güvence altında olan demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Solmaz, gazeteciliğin, toplumun bilgiye erişimini sağlama ve kamuoyunu bilgilendirme konusundaki kritik rolüne vurgu yaparak, “Gazeteciler, toplumun sesi ve vicdanıdır. Onların çalışmaları, adaletin ve gerçeklerin peşinde koşmanın simgesidir” ifadesini kullandı.

“Bilinçli bir toplum için, doğru ve güvenilir bilginin önemi büyüktür. Gazetecilerin özverisi, toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamaktadır” diyen Solmaz, gazetecilerin baskıya boyun eğdiği yerde gerçeğe ulaşmanın imkansız olacağını, halkın, gerçek ve tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyük olduğunu vurguladı.

Dinçer Solmaz, açıklamasında şu konulara değindi:

“Gazetecilerin bağımsız, tarafsız ve özgür bir şekilde çalışabilmesi, toplumda fikir ve düşünce çeşitliliğinin varlığı için hayati öneme sahiptir. Gazetecilik, baskı ve sansürden uzak bir şekilde doğru haber verme sorumluluğunu taşıyan bir meslektir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir.

Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür.

Meclis kürsülerinden, medya kuruluşlarının, gazetecilerin isim verilerek tehdit edildiği ülkemizde, iktidar eliyle halkın haber alma özgürlüğü engellenmekte, gerçekleri yazan medya kuruluşlarına ağır sansürler uygulanmaktadır. İktidara yönelik en küçük bir eleştirel habere önce içerik engelleme getirilmekte, yazan gazeteciye de gözaltı uygulanmaktadır.

Medyanın baskı altına alındığı, gazetecilerin gerçekleri yazdıkları için hedef gösterildiği, tutuklandığı bu kara dönem gerçek demokrasi işlemeye başladığında utançla hatırlanacaktır.

Basını özgür, medyası bağımsız olmayan bir ülke, eninde sonunda bir suskunlar toplumuna dönüşecektir.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokratik değerlere sahip çıkan her gazetecinin yanında durmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.

Gazeteciliğin suç olmadığı bir ülke dileğiyle...”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ