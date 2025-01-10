Mesajında gazeteciliğin büyük bir sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiğini vurgulayan Başkan Aşgın, şu ifadelere yer verdi:

“Basın mensuplarımız; kamuoyunu doğru bilgilendirmek, kurumlarla vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak ve sorumlu, ilkeli gazeteciliği yerine getirmek gibi önemli görevler üstlenmektedir. Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren gazetecilerimiz, toplumsal farkındalık ve bilincin oluşmasında da büyük rol oynamaktadır.

Son yıllarda sosyal medyada anlık haber ve bilgi paylaşımının yaygınlaşması, gazetecilik mesleğine olan sorumluluğu daha da artırmıştır. Bu nedenle gazetecilerimizin doğru ve güvenilir habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetlidir.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Çorum’da görev yapan basın mensuplarımızla iş birliği içinde çalıştık ve bu iş birliğini gelecekte de sürdüreceğiz. Halkın doğru haber alması ilkesine bağlı kalarak gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi