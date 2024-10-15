Piyano eğitimine 12 yaşında başlayan Demet Gürhan, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazanarak Prof. Gülşen Şimşek’in şan anasanat dalı öğrencisi oldu. 2000–2005 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Burada iki yıl süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Denizli Çocuk Korosu şefliğini yaptı.

Eğitimi süresince şan çalışmalarını Baskir Devlet Opera ve Balesi ve Sydney Operası Solist sanatçısı Elvira Fatihova ile sürdürdü. Doktora programında şan çalışmalarına Prof. Mustafa Yurdakul ile devam etti. 2006 yılında Prof. Helge Dorsch ile Master Class çalışmalarına katıldı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı doktora programına kabul edildi. 2013 yılında “Ses Eğitimi Çalışmalarının Politikacıların Konuşma Becerilerine Etkisi” konulu teziyle doktora programını tamamladı.

Almanya, Macaristan, Litvanya, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs ve Türkiye’de çok sayıda konser gerçekleştirdi. TRT Avaz ve TRT radyolarında canlı yayınlanan programlarda solist olarak birçok konser verdi. 2014 yılında Kazakistan Karagandı Senfoni Orkestrası ile Ankara, Eskişehir, Bursa, Samsun, Ordu ve Trabzon’da konserler düzenledi.

2006-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı ve Şan Anasanat Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2006 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor. Profesyonel Ses Derneği yönetim kurulu üyesi.

ÇORUM HABER, Çorum’un sanat dünyasındaki büyük değerlerinden Prof.Dr. Demet Gürhan’ı kutlar, başarılarının devamını diler.