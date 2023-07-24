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Çorum medyasında bu doğrultudaki haberler üzerine TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ile görüştüğünü ve kendisinin, Delice-Çorum hızlı tren hattının yatırım programında bulunduğunu hatırlatarak, bu konuda ihale hazırlığı içinde olduklarını anlattığını söyleyen Milletvekili Ahlatcı, 2053 vizyon belgesinde Çorum demiryolunun açık ve net olarak gösterildiğini vurguladı. Yusuf Ahlatcı, Çorum’un altyapı yatırımları ile ilgili projelerin yakın takipçisi olduğunu da tekrarladı.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demiryolu ağı ile ilgili İHA’ya bilgi verirken, Kırıkkale-Samsun hattı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Yapım projeleri ile birlikte 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demiryolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yeni demiryolu koridorunu oluşturacak olan Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya- Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir- Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatlarına ilişkin proje hazırlama ve yapıma yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir.”