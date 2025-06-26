Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ziyarette bulundu.

Ziyarette iki kurum arasındaki ortak çalışmalar ve işbirlikleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Özellikle sağlık eğitimi, öğrenci projeleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri konularında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, gençlerin eğitimi ve sağlıklı gelişimleri için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Prof. Dr. Selen Özakar Akça’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ